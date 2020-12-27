إيبارشية شبرا الخيمة تعلق قداسها: الصلاة للكهنة فقط

أعلنت لجنة إدارة الأزمات بإيبارشية شبرا الخيمة، برئاسة الأنبا مرقس مطران الإيبارشية تعليق خدمة القداسات مع اقتصار بعضها على الكهنة فقط من خلال قداس واحد أسبوعيًا.أشارت الإيبارشية في بيان الأحد، إلى تعليق شهرات كيهك والاكتفاء بمتابعتها من خلال القنوات الفضائية المسيحية، وكذلك الأمر مع خدمات مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة الخدمية مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.ِعلى صعيد متصل، أعلنت عدد من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اقتصار قداس عيد الميلاد على الكهنة والشمامسة فقط، دون حضور شعبي؛ منعا للإصابات في ظل تفشي الموجة الثانية من وباء كورونا القاتل.