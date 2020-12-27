«كبروا ولادكم».. الباز: لماذا لا يعامل الإعلام «بيج رامي» كبطل عالمي؟

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على ما أثير عن البطل المصري بيج رامي، حول المبالغ التي يتقاضاها نظير ظهوره في الإعلام.













وقال الباز في برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن إحدى القنوات طلبت ظهور بيج رامي على شاشاتها، وقيل أن رامي طلب ٥٠٠ ألف جنيه نظير ظهوره على شاشة القناة.













وواصل أنه عندما تم التواصل مع بيج رامي، بشان المبلغ الكبير الذي طلبه، فكان رده أنه كان من المفترض أن يحصل على ٢ مليون جنيه.













وتابع الباز أن وسائل الإعلام يجب أن تدرك ان بيج رامي ليس فردًا وأن التواصل يكون من خلال الشركة الراعية له، وهذه الشركة هي التي تطلب الأموال.