محافظ القاهرة يتابع أعمال إصلاح خط مياه الشرب بمنطقة الزمالك

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال الإصلاح القائمة على خط 600 مم بشارع إسماعيل محمد تقاطع شارع منصور محمد - الزمالك بداخل منطقة أعمال مترو الأنفاق.ووجه المحافظ مسؤولي المنطقة الغربية وحي غرب بالتنسيق الفوري مع شركة مياه الشرب لسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح.وأوضح عبدالعال أنه سيتم تركيب خط المياه فوق الأرض بطول 40 مترا لحين الانتهاء من أعمال المترو.وأعرب المحافظ أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب التي أكدت أنه سيتم الانتهاء من أعمال الإصلاح فى خلال 4 ساعات، مشيرا إلى أن الشركة توفر سيارات مياه صالحة للشرب، وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.