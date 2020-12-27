أحدث ترددات نايل سات 2021

أحدث ترددات نايل سات 2021 والقنوات الأشهر روتانا وام بي سي





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جددت عدد من القنوات الفضائية المختلفة ترددها الخاص بالبث التليفزيوني لتكون هناكمن أجل أن يحدثها الجمهور؛ وفي عام 2020 قامت عدد من القنوات بتحديث تردد نايل سات الخاص بها.ويأتي تغيير قنوات وترددات النايل سات بناء علي ما تقدمه القنوات من جديد وذلك من أجل تقديم جودة أفضل ومستوى خاص بالكواليتي للصورة والصوت.وجاءت ترددات نايل سات الجديدة كاملة بأسماء القنوات فهي معدل الترميز: 27500 بالقمر الصناعي: Nilesat والتردد: 11179 -12149 والاستقطاب: أفقي H ومعامل تصحيح الخطأ: 34 واسم القناة على الرسيفر: Saudia Qur’an.فينا لم تكن تلك القنوات هي فقط من قامت بتغييرها إدارة نايل سات حيث قامت بتغيير ترددات قنوات الاخبار المختلفة بها بالقمر الصناعي المصري نايل سات، وهى معدل الترميز: 27500 والقمر الصناعي: Nilesat والتردد: 11977 والاستقطاب: رأسي V ومعامل تصحيح الخطأ: 34 واسم القناة على الرسيفر: Sky News Arabia.واستمرارا للتجديد الخاص بالتراددات فكان هناك تغيير في ترددات علي قمر النايل سات والخاص بمجموعة القنوات الأشهر مثل روتانا، وMBC؛ فكان معدل الترميز: 27500 والتردد: 11296 والقمر الصناعي: Nilesat – نايل سات والاستقطاب: أفقي H ومعامل تصحيح الخطأ: 34 واسم القناة على الرسيفر: Rotana.