رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحدث ترددات نايل سات 2021

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:38 م
ترددات نايل سات
ترددات نايل سات
حسين الجندي
طباعة
جددت عدد من القنوات الفضائية المختلفة ترددها الخاص بالبث التليفزيوني لتكون هناك أحدث ترددات نايل سات 2021 من أجل أن يحدثها الجمهور؛ وفي عام 2020 قامت عدد من القنوات بتحديث تردد نايل سات الخاص بها.

ويأتي تغيير قنوات وترددات النايل سات بناء علي ما تقدمه القنوات من جديد وذلك من أجل تقديم جودة أفضل ومستوى خاص بالكواليتي للصورة والصوت.

 أحدث ترددات نايل سات 2021 

وجاءت ترددات نايل سات الجديدة كاملة بأسماء القنوات فهي معدل الترميز: 27500 بالقمر الصناعي: Nilesat والتردد: 11179 -12149 والاستقطاب: أفقي H ومعامل تصحيح الخطأ: 34 واسم القناة على الرسيفر: Saudia Qur’an.

فينا لم تكن تلك القنوات هي فقط من قامت بتغييرها إدارة نايل سات حيث قامت بتغيير ترددات قنوات الاخبار المختلفة بها بالقمر الصناعي المصري نايل سات، وهى معدل الترميز: 27500 والقمر الصناعي: Nilesat والتردد: 11977 والاستقطاب: رأسي V ومعامل تصحيح الخطأ: 34 واسم القناة على الرسيفر: Sky News Arabia.

أحدث ترددات نايل سات 2021 والقنوات الأشهر روتانا وام بي سي 


واستمرارا للتجديد الخاص بالتراددات فكان هناك تغيير في ترددات علي قمر النايل سات والخاص بمجموعة القنوات الأشهر مثل روتانا، وMBC؛ فكان معدل الترميز: 27500 والتردد: 11296 والقمر الصناعي: Nilesat – نايل سات والاستقطاب: أفقي H ومعامل تصحيح الخطأ: 34 واسم القناة على الرسيفر: Rotana.

قد يهمك أيضا:

تعرف على تردد قناة cbc الجديد 2020 - 2021


الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

مصرع 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بأسون

«الأوقاف» تكلف عمال المساجد بتتبع دور العزاء وعقد القران وتحرير محاضر ضدها

«أحدهم عزل نفسه على السطح».. لعنة كورونا تصيب 15 إعلاميا

الصور

image description

بـ«التنورة».. أسيوط تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

image description

انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط

image description

منال عوض تناقش بنود خطة رد الشئ لأصله بنطاق مركز دمياط

image description

للمشاركة في ندوة تنموية.. وفد إفريقي بجامعة أسيوط

image description

وكيل تعليم دمياط يلتقي مسئول حملة فيروس سي

الأكثر قراءة

غرامة فورية وإغلاق.. 5 قرارات من الحكومة لمواجهة أزمة كورونا

50 جنيها.. الحكومة تفعل الغرامة الفورية على عدم ارتداء الكمامة

«الأوقاف» تكلف عمال المساجد بتتبع دور العزاء وعقد القران وتحرير محاضر ضدها

رسميًا.. الأهلي يتوج بجائزة أكثر الأندية نجاحًا في الشرق الأوسط

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

كيفية التسجيل في موقع دعم مصر الإلكتروني 2021 وإضافة المواليد والزوجة بالخطوات.. والرابط

صيادو الكركند الأستراليون يتكيفون مع حرمانهم السوق الصينية

طيار ألماني يتتبع مسارا جويا على شكل محقن للتذكير بحملة تطعيمات كورونا

ليس الإنسان فقط.. الحيوانات تستخدم «الكمامات» للوقاية من «كورونا»

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
اللايحة و«القانون»
ماجد حبته
حكاية «د» وما فيها
مؤمن المحمدي
سردباك
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
المزيد

الثقافة

بينها «النهضة والسقوط».. قصور الثقافة تصدر 3 عناوين نقدية جديدة

ندوة أدبية لثلاث قصص نجاح من منصة كتبنا بالجريك كامبس

افتتاح معرضين لـ منير إسكندر وسيد سعد الدين بجاليري بيكاسو إيست بالتجمع

584 فعالية فنية وثقافية على مسارح الأوبرا في 2020