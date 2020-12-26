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السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعرف على تردد قناة cbc الجديد 2020 - 20

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:30 م
قناة cbc
قناة cbc
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يبحث الكثير من المواطنين على تردد قناة cbc الجديد 2020 - 2021 حيث تعمل مجموعة قنوات سي بي سي بشكل سنوي أو موسمي بتحديث الترددات الخاصة بها سعيًا وراء جودة أفضل على مستوى الصوت والصورة، وتعتبر من أهم ترددات القنوات في مصر والوطن العربي أجمع، فمنذ أن ظهرت قنوات سي بي سي تمكنت من لفت الأنظار إليها بصورة كبيرة جدا بسبب تقديمها للعديد من البرامج والمسلسلات المميزة والفريدة، انطلقت قنوات سي بي سي CBC في عام 2011 بأربعة قنوات وهم قناة سي بي سي العامة وقناة سي بي سي سفرة وقناة سي بي سي دراما وأخيرا قناة سي بي سي اكسترا الإخبارية.

 تردد قناة cbc الجديد 2020 - 2021

تردد قنوات سي بي سي
معدل الترميز: 27500
القمر الصناعي: Nilesat
التردد: 11785
الاستقطاب: عمدويV.
معامل تصحيح الخطأ: 34
اسم القناة على الرسيفر: cbc

تردد قنوات سي بي سي 2
معدل الترميز: 27500
القمر الصناعي: Nilesat
التردد: 11488
الاستقطاب: افقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 34
اسم القناة على الرسيفر: cbc drama+2

تردد قنوات سي بي سي
معدل الترميز: 27500
القمر الصناعي: Arabsat
التردد: 11390
الاستقطاب: افقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 34
اسم القناة على الرسيفر: cbc sofra

تردد قناة cbc الجديد اكسترا

معدل الترميز: 27500
القمر الصناعي: Nilesat
التردد: 11390
الاستقطاب: افقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 34
اسم القناة على الرسيفر: cbc extra

ومن أهم برامج cbc سي بي سي العامه:

برنامج معكم منى الشاذلي

وتقوم بتقديمه المذيعة منى الشاذلي وهو برنامج أسبوعي متنوع يعرض مرتين في الأسبوع يومي الخميس والجمعة الساعة 7 مساء، ويتحدث بعيدًا عن زحام الأحداث اليومية بعيدًا عن توتر الأخبار المتلاحقة.

برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا

ويقوم بتقديمة (منى عبد الغني ومفيدة شيحة) وهو برنامج منوع يعرض من السبت للأربعاء الساعة 3 عصرا ويقدم للمرأة كل المواضيع المطروحة على الساحة بوجهة نظرهم هم شخصيًا مصحوبة بأراء ونقاشات من مفكرين وأدباء ودعاة وفنانين.

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