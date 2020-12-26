تعرف على تردد قناة cbc الجديد 2020 - 20

تردد قناة cbc الجديد 2020 - 2021

تردد قنوات سي بي سي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: Nilesat

التردد: 11785

الاستقطاب: عمدويV.

معامل تصحيح الخطأ: 34

اسم القناة على الرسيفر: cbc



تردد قنوات سي بي سي 2

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: Nilesat

التردد: 11488

الاستقطاب: افقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 34

اسم القناة على الرسيفر: cbc drama+2



تردد قنوات سي بي سي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: Arabsat

التردد: 11390

الاستقطاب: افقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 34

اسم القناة على الرسيفر: cbc sofra



تردد قناة cbc الجديد اكسترا معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: Nilesat

التردد: 11390

الاستقطاب: افقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 34

اسم القناة على الرسيفر: cbc extra



ومن أهم برامج cbc سي بي سي العامه:

برنامج معكم منى الشاذلي وتقوم بتقديمه المذيعة منى الشاذلي وهو برنامج أسبوعي متنوع يعرض مرتين في الأسبوع يومي الخميس والجمعة الساعة 7 مساء، ويتحدث بعيدًا عن زحام الأحداث اليومية بعيدًا عن توتر الأخبار المتلاحقة.

برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا ويقوم بتقديمة (منى عبد الغني ومفيدة شيحة) وهو برنامج منوع يعرض من السبت للأربعاء الساعة 3 عصرا ويقدم للمرأة كل المواضيع المطروحة على الساحة بوجهة نظرهم هم شخصيًا مصحوبة بأراء ونقاشات من مفكرين وأدباء ودعاة وفنانين.





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يبحث الكثير من المواطنين على تردد قناة cbc الجديد 2020 - 2021 حيث تعمل مجموعة قنوات سي بي سي بشكل سنوي أو موسمي بتحديث الترددات الخاصة بها سعيًا وراء جودة أفضل على مستوى الصوت والصورة، وتعتبر من أهم ترددات القنوات في مصر والوطن العربي أجمع، فمنذ أن ظهرت قنوات سي بي سي تمكنت من لفت الأنظار إليها بصورة كبيرة جدا بسبب تقديمها للعديد من البرامج والمسلسلات المميزة والفريدة، انطلقت قنوات سي بي سي CBC في عام 2011 بأربعة قنوات وهم قناة سي بي سي العامة وقناة سي بي سي سفرة وقناة سي بي سي دراما وأخيرا قناة سي بي سي اكسترا الإخبارية.