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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اللبناني يضبط 8 متهمين في واقعة إحراق مخيم للاجئين السوريين

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:58 م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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أعلن الجيش اللبناني، إلقاء القبض على 8 أشخاص (لبنانيان و6 سوريين) على خلفية الشجار الذي وقع أمس، وتطور على نحو أدى إلى إحراق مخيم للنازحين السوريين في منطقة المنية (شمالي البلاد) بصورة كاملة.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني- في بيان اليوم الأحد- أن جهاز مخابرات الجيش تمكن اليوم من ضبط المتهمين الثمانية، بعدما تبين مشاركتهم في شجار شخصي وقع بين مجموعة من الشباب اللبنانيين وعدد من العمال السوريين، وتطور إلى إطلاق النيران في الهواء من قبل الشبان اللبنانيين الذين عمدوا أيضا إلى إحراق خيم النازحين السوريين في بلدة بحنين بمنطقة المنية.

وأضافت أن وحدات الجيش تدخلت ودفعت بدوريات عسكرية في المنطقة، كما نفذت مداهمات بحثا عن المتورطين في إطلاق النار وإحراق الخيم، وضُبط في منازل تمت مداهمتها أسلحة حربية وذخائر وعتاد عسكرية.

وأشارت إلى أن المتهمين المضبوطين جرى إحالتهم إلى سلطات التحقيق القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، في حين لا تزال تستمر عملية ملاحقة باقي الجناة لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء.

كان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، قد استنكرا - في وقت سابق - حادثة إخراق مخيم اللاجئين السوريين، مطالبين بتقديم مرتكبي الجريمة إلى العدالة.

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