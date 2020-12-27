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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

14 هزة ارتدادية من توابع الزلزال فى تركيا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:52 م
الزلزال فى تركيا
الزلزال فى تركيا
مروة عنبر
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أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ في تركيا، قبل قليل، عن تعرض مدينة إلازيغ التركية لـ 14 هزة ارتدادية، تتراوح قوتها بين 1.1 و2.8 درجة على مقياس ريختر.

تأتى تلك التوابع بعد الزلزال العنيف الذي ضرب المدينة صباح اليوم الأحد، وبلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر.

والهزات الارتدادية هي هزة أرضية صغيرة تتبع الهزة الأرضية الكبيرة وتكمن خطورتها في عدم إمكانية التنبؤ بها عادة، ويمكن أن تكون ذات قوة كبيرة، ومن الممكن كذلك أن تُسبب انهيارا للمباني التي تضررت من الهزات الكبيرة.

وكانت هيئة الزلازل والكوارث والطوارئ التركية، أفادت فى وقت سابق من اليوم، بأن زلزالا بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة إلازيغ التركية فيما أفاد مرصد قنديلي أن الزلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر ووقع على عمق 1.5 كيلومترات تحت الأرض.

وأعلن وزير الداخلية التركية، سليمان صويلو، أن الزلزال العنيف الذي ضرب مدينة إلازيغ، قبل قليل، وبلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، لم يتسبب في وقوع أي أضرار حتى الآن.

وأكد الوزير التركى في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الفرق المعنية تواصل عملها للتحقق إذا كانت هناك خسائر أم لا.

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