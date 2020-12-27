إيقاف تنفيذ حكم حبس حمو بيكا بعد تنازل نقيب الموسيقيين

قضت المحكمة الاقتصاية بالإسكندرية، برئاسة المستشار أمير عدلي، بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وإخلاء سبيل حمو بيكا، مطرب المهرجانات الشعبية، في القضية رقم 41 لسنة 2020، بتهمة سب نقيب وأعضاء نقابة المهن الموسيقية، بعد تقديم تصالح وتنازل من نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر.صدر الحكم بعضوية المستشارين ريمون ملك، ومصطفى وسيم الهلباوي، وأسامة محمود.كانت محكمة أول درجة قد قضت بالسجن سنتين وغرامة مائتي ألف جنيه، وحضر المتهم بشخصه بجلسة الاستئناف.تقدم محامي نقابة المهن الموسيقية ببلاغ لنيابة الدخيلة، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة، اتهم فيه «بيكا» باقتحام منشأة عامة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف نقيب المهن الموسيقية، خلال تواجده داخل نقابة الموسيقيين؛ للحصول على تصريح بالغناء.وباشرت النيابة التحقيق، حيث استمعت لأقوال حمو بيكا، وقررت إخلاء سبيله على ذمة القضية، بعد أن نشر فيديو عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أبدي فيه استياءه من رفض اللجنة الفنية المسئولة عن إصدار التصريحات الخاصة بممارسة المهنة أحياءه حفلا فنيا في محافظة دمياط.وأحالت محكمة جنح الدخيلة في الإسكندرية، في 15 فبراير الماضي، قضية حمو بيكا، إلى المحكمة الاقتصادية؛ لعدم الاختصاص.