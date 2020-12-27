ضبط 289 دراجة نارية خلال 24 ساعة

نجح رجال قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وبالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن، خلال 24 ساعة، في ضبط 289 دراجة نارية مخالفة.كما نجحت الجهود ضباط الحملة في إعادة 2 سيارة مسروقة إلى مالكيها مرة أخرى.يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.تحررت المحاضر اللازمة، وتم العرض على النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مع استمرار الحملات الأمنية.