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منوعات

تعرف على مواعيد قطارات المنصورة القاهرة 2021

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:42 م
قطارات
قطارات
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن مواعيد قطارات المنصورة القاهرة 2021، التي تعد من أهم الخدمات التي تقدمها هيئة سكك حديد مصر للمسافرين المصريين، خصوصًا أن القطارات من أهم وسائل المواصلات بالنسبة للمواطنين المصريين للتحرك من محافظة إلى أخرى، حيث يلجأ المواطن إلى استخدام وسيلة القطارات لإنجاز الوقت، وتلزم الحكومة المصرية المواطنين في كل وسائل المواصلات والتجمعات، بكل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

مواعيد قطارات المنصورة القاهرة 2021

تنشر «الدستور» تقريرًا عن مواعيد القطارات وأسعار التذاكر، الخاصة بقطارات المنصورة المتجهة إلى القاهرة، والقطارات المتجهة من القاهرة إلى المنصورة، حيث تختلف أسعار التذاكر حسب درجة القطار، ولديكم مواعيد قطارات المنصورة- القاهرة:

مواعيد القطارات المتجهة من المنصورة إلى القاهرة:

- يقام القطار المكيف والمميز درجة ثانية الذي يحمل رقم 948 من المنصورة في تمام الساعة 5:35 صباحًا، ويصل القاهرة في تمام الساعة 8:25 صباحًا، وتبلغ سعر التذكرة للمواطن المصري 26 جنيهًا.

- يتحرك القطار المكيف والمميز درجة ثانية الذي يحمل رقم 1914 من المنصورة في تمام الساعة 6:25 صباحًا، ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 8:45 صباحًا، وتبلغ سعر التذكرة للمواطن المصري 26 جنيهًا.

- يقام القطار المكيف والمميز درجة ثانية الذي يحمل رقم 966 من المنصورة في تمام الساعة 3:05 عصرًا ليصل إلى القاهرة في تمام الساعة 6:15 مساءً، وتبلغ سعر التذكرة للمواطن المصري 26 جنيهًا.

- يتحرك القطار المكيف والمميز درجة ثانية الذي يحمل رقم 994 من المنصورة في تمام الساعة 5:45 مساءً ليصل إلى القاهرة في تمام الساعة 8:25 مساءً، ويبلغ سعر التذكرة للمواطن المصري 26 جنيهًا.

مواعيد قطارات القاهرة- المنصورة

- يقام القطار المكيف والمميز درجة ثانية الذي يحمل رقم 941 من القاهرة في تمام الساعة 5:15 صباحًا ليصل إلى المنصورة في تمام الساعة 8:40 صباحًا، ويبلغ سعر التذكرة للمواطن المصري 27 جنيهًا.

- يتحرك القطار المكيف والمميز درجة ثانية الذي يحمل رقم 965 من القاهرة في تمام الساعة 7:30 صباحًا، وليصل إلى المنصورة في تمام الساعة 10 صباحًا، ويبلغ سعر التذكرة للمواطن المصري 26 جنيهًا.

- يقام القطار المكيف والمميز درجة ثانية الذي يحمل رقم 949 من القاهرة في تمام الساعة 1:20 ظهرًا، ليصل إلى المنصورة في تمام الساعة 3:15 عصرًا، ويبلغ سعر التذكرة للمواطن المصري 26 جنيهًا.

- يتحرك القطار المكيف والمميز درجة ثانية الذي يحمل رقم 1915 من القاهرة في تمام الساعة 5 مساءً ويصل إلى المنصورة في تمام الساعة 7:20 مساءً، ويبلغ سعر التذكرة للمواطن المصري 26 جنيهًا.

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مواعيد القطارات اليوم السبت 26-12-2020




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