

تعرف على مواعيد القطارات اليوم السبت 26-12-2020 في الصعيد :

موعد قطار رقم 1143 اليوم السبت - مميز

يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.



موعد قطار رقم 935 اليوم السبت - مكيف

يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.



موعد قطار رقم 1935 اليوم السبت - مكيف

ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.



مواعيد القطارات اليوم السبت 26-12-2020 المميزة :



موعد قطار رقم 956 اليوم السبت - مختلط

يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.



موعد قطار رقم 954 اليوم السبت - مختلط

يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.



موعد قطار رقم 966 اليوم السبت - مختلط

يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.



موعد قطار رقم 586 اليوم السبت - مختلط

ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.



موعد قطار رقم 948 اليوم السبت - مختلط

يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.



موعد قطار رقم 662 اليوم السبت - ركاب

يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.



موعد قطار رقم 268 اليوم السبت - ركاب

يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل بالمحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.



موعد قطار رقم 1116 اليوم السبت - مكيف

يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.



موعد قطار رقم 12 اليوم السبت - مميز

يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها: سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار.



ولفتت هئية السكك الحديد في بيان لها، أنه تم إضافة عدد مواعيد القطارات لاستقبال الركاب، والحد من الزحام، للحد من انتشار كورونا.

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مواعيد القطارات اليوم السبت 26-12-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، واصلت هيئة السكك الحديد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم تطهير وتعقيم المحطات والأرصفة بالتوازي مع انتظام مواعيد القطارات اليومية.ويكشف "الدستور" في التقرير اليومي عن مواعيد القطارات اليوم السبت 26-12-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، كالتالي: