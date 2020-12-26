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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شرطة التموين: ضبط 5 أطنان ملح طعام مجهول المصدر

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:11 م
ملح طعام
ملح طعام
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 5 أطنان "ملح طعام"، معبأ داخل شكائر بدون مستندات "مجهول المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.

جاء ذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الغربية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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