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منوعات

كيفية التسجيل في موقع دعم مصر الإلكتروني 2021 وإضافة المواليد والزوجة بالخطوات.. والرابط

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:12 م
التموين
التموين
أحمد عوض
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ترصد "الدستور" خطوات التسجيل في موقع دعم مصر وإضافة المواليد والزوجة حيث كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي تزايد أعداد الطلبات على إضافة المواليد، في وقت مضى، وأنه تتم عمليات الإضافة والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخدمي، كما يوجد العديد من الطلبات المقدمة من أجل إضافة حوالي 7 ملايين مولود جديد على البطاقات التموينية، وننتظر موافقة البرلمان القادم على هذه الإضافات عبر الموازنة العامة للدولة.

وناشد "المصيلحي" المواطنين بسرعة تحديث البطاقات التموينية والحرص على تعديل البيانات كاملة حتى يتم التواصل مع المواطن سريعًا.

كيفية التسجيل في موقع دعم مصر وإضافة المواليد والزوجة

- كشف "المصيلحي" أنه يستطيع للمواطن إضافة المواليد لبطاقات التموين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي (اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــا).

- يجب اتباع هذه الخطوات التالية عند الإضافة والتحديث:
1- اختيار محافظة المواطن. 
2- كتابة رقم البطاقة التموينية.
3- وضع اسم المواطن بالكامل.
4- تسجيل الرقم القومي للبطاقة الشخصية.
5- كتابة اسم المحافظة التابع لها والتي يقيم بها وذكر الإدارة التموينية. 
6- وضع اسم مكتب التموين التابع لها المواطن. 
7- تسجيل اسم مقدم السلعة التموينية، والمكان الذي يتم صرف المقررات التموينية منه.
8-النقر على أيقونة إضافة مواليد جدد.
9- وضع بيانات الأفراد المراد إضافتهم إلى بطاقة التموين.
10- كتابة صلة القرابة بين المضافين الجدد وصاحب البطاقة.
11- تحميل كافة المستندات التي تثبت صحة البيانات المدونة.
12- وأخيرا الضغط على كلمة إرسال الطلب.

خطوات تسجيل رقم التليفون على موقع دعم مصر 

1- في البداية، يقوم بالدخول على تسجيل رقم الهاتف.
2- وضع رقم البطاقات التموينية.
3- اختيار المحافظة التابع لها المواطن.
4- كتابة رقم المحمول كاملا أو ذكر أكثر من رقم خاص.

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