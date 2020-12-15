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مصر

خطوات إضافة المواليد فى بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:42 ص
بطاقة التموين
بطاقة التموين
نرمين محمود الدهان
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كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي على وجود العديد من طلبات اضافة المواليد، وأنه بالفعل يتم الإضافة عبرموقع دعم مصر، ويوجد طلبات مقدمة لإضافة سبعة ملايين مولود جديد على البطاقات التموينية، وننتظر موافقة البرلمان القادم على الإضافات من خلال الموازنة العامة للدولة، وطالب الوزير المواطنين بسرعة تحديث بطاقات التموين وتعديل البيانات حتى يتم التواصل مع المواطن سريعًا.

رابط وخطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين

ووأضح الوزير أنه يمكن للمواطن إضافة مواليد لبطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر الإلكتروني (من هنا).

عبر عدد من الخطوات وهي:
1- اختيار المحافظة. 
2- تسجيل رقم البطاقة التموينية.
3- كتابة الاسم بالكامل.
4- كتابة الرقم القومي.
5- كتابة اسم المحافظة التي يقيم فيها صاحب البطاقة وتحديد الإدارة التموينية. 
6- كتابة اسم مكتب التموين التابع لها المواطن. 
7- كتابة اسم مقدم السلعة التموينية، والمكان الذي يتم صرف المقررات التموينية منه.
8-اختيار أيقونة إضافة مواليد جدد.
9- كتابة بيانات الأفراد المراد إضافتهم إلى بطاقة التموين.
10- كتابة صلة القرابة بين المضافين الجدد وصاحب البطاقة.
11- تحميل كافة المستندات التي تثبت صحة البيانات المدونة.
12- الضغط على إرسال طلب.

خدمات موقع دعم مصر

يوجد عدد أخر من الخدمات يقدمها موقع دعم مصر من بينها"إصدار بطاقة تموين جديدة، وإضافة الأبناء والزوجة لبطاقة التموين، فصل اجتماعي وضم أفراد جديدة للأسرة، وإصدار بطاقة تموين بدل فاقد، تفعيل بطاقة التموين، ونقل من محافظة إلى أخرى".

طريقة تسجيل رقم التليفون على موقع دعم مصر

يوجد على الموقع عدد من الخطوات لتسجيل الخطوات ولا تشترط الوزارة أن يكون الخط باسم صاحب البطاقة، إذًا يجب أن يكون رقم الموبايل لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين ومسجل بأسمه لدى احدى شركات الموبايل وذلك لمرة واحدة فقط.
1- يقوم بالدخول على سجل موبايلك.
2- كتابة رقم البطاقة التموينية.
3- ادخل رقم البطاقة التموينة.
4- يختار المحافظة.
5- يسجل الهاتف أو أكثر من رقم.

لا تشترط أيضا الوزارة أي شبكة بعينها من الشبكات الأربع للهاتف المحمول.

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