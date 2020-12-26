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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

مباحث المصنفات تضبط 136 قضية خلال أسبوع

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:30 م
مباحث المصنفات
مباحث المصنفات
مريم جبل- عمرو المزيدى
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات والملكية الفكرية، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، من ضبط (136) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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