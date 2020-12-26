موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة 2020 لتسجيل الاستمارة

شهد محرك البحث العالمي جوجل مؤخرًا تكدسًا كبيرًا في السؤال عن موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة 2020 لتسجيل الاستمارة والذي يشغل بال الكثير من أولياء الأمور والطلاب معًا، وجئنا لكم هنا في الدستور برابط موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة 2020.





ويمكن للطالب بعد الدخول لرابط وزارة التربية والتعليم في التسجيل من خلال (كود الطالب وكلمة السر) اللذين يحصل عليهما من خلال المدرسة المقيد بها.



كيفية ملء استمارة امتحان الصف الأول الثانوي التجريبي؟

ولكي يتمكن الطالب من تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات أولى ثانوي، لا بد من اتباع الخطوات التالية:



1 - دخول بوابة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــا. 1 - دخول بوابة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم



2 - ملء الاستمارة الورقية.



3 - إدخال الرقم السري وكلمة السر الخاصة بالطالب.



4 - كتابة البيانات التي تتضمن الاسم ورقم التليفون وتاريخ الميلاد ووظيفة ولى الأمر والشعبة.



5 - طباعة الاستمارة بعد تسجيل البيانات.



6 - بعد ذلك يجب الاحتفاظ بصورة الاستمارة ليستطيع الطالب دخول الامتحانات التجريبية التالية.





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حقيقة تعطيل الدراسة في الجامعات وتحويل المستشفيات لـ عزل يذكر أن وزارة التربية والتعليم قد فتحت بابها للتسجيل الإلكتروني لاستمارة شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، كما أعلنت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار والإدارة العامة للامتحانات عن إتاحة التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى.



وتهيب الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمديري مدارس الثانوي العام تقديم الإرشاد والدعم الفني للطلاب لتسجيل الاستمارة الإلكترونية بصورة صحيحة مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح. يذكر أن وزارة التربية والتعليم قد فتحت بابها للتسجيل الإلكتروني لاستمارة شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، كما أعلنت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار والإدارة العامة للامتحانات عن إتاحة التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى.وتهيب الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمديري مدارس الثانوي العام تقديم الإرشاد والدعم الفني للطلاب لتسجيل الاستمارة الإلكترونية بصورة صحيحة مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح.

في ضوء الخدمات المتنوعة والمقدمة من وزارة التربية والتعليم لتقدم ما بوسعها من مساعدات للطلاب وأولياء أمورهم أيضا في ظل انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد -19"، نقدم لكم موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة 2020 لتسجيل الاستمارة.وحددت وزارة التربية والتعليم يوم 23 يناير 2021، ليكون موعدًا لامتحان نصف العام الدراسي لطلاب الصف الأول الثانوي، ويبدأ الامتحان 15 ديسمبر الجاري، ويعتبر اختبارًا تجريبيًا بدون درجات، كما يهدف لتدريب الطلاب على نوعية الأسئلة الجديدة في التقييم الجديد، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية.