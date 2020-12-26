مصادر: عرض القيادي الإخواني «البرنس» على نيابة أمن الدولة في قضية جديدة

كشفت مصادر مطلعة عن أن نيابة أمن الدولة العليا أجرت تحقيقات موسعة مع نائب محافظ الإسكندرية الأسبق القيادي الإخواني حسن البرنس حسن، خلال الأسبوع الماضي، في قضية جديدة، وحضر "البرنس" إلى مقر النيابة بملابس السجن الزرقاء وسط حراسة مشددة، وتم مواجهته بتحريات الأمن الوطني.وخلال الأيام الماضية، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 36، بمعاقبة حسن البرنس بالسجن 3 أشهر وغرامة مالية 100 جنيه، في القضية رقم 14468 لسنة 2020 والمقيدة برقم 30 لسنة 2020 كسب غير مشروع، لاتهامه بالتربح بحوالي 3.5 مليون جنيه، حصل عليها بطريق كسب غير مشروع.يذكر أن المتهم صادر ضده حكم في 2018 بحسبه 5 سنوات، وعدد من قيادات الإخوان، من محكمة الإسكندرية بتهمة القتل العمد والتخريب والتجمهر وتعطيل وسائل النقل ومؤسسات الدولة عن عملها.وتعود الأحداث إلى 3 يوليو عام 2013، عندما أقدم المتهمون على الترويج بالقول والفعل لأغراض جماعة "الإخوان" التي أسست على خلاف أحكام القانون، وهي جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، منتهجين الإرهاب طريقا لتحقيق تلك الأغراض.