أخرهم أمير كرارة.. أبرز المشاهير المصابين بكورونا خلال أسبوع





يسرا

وقبله أعلنت النجمة الكبيرة يسرا الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" بعد وجودها في أكثر من مناسبة كان آخرها تصوير حلقتها التي أذيعت أمس من برنامج أبلة فاهيتا على فضائية أون، وتلزم يسرا حاليا العزل المنزلي والحرص على تناول البروتوكول العلاجي وسط متابعة من وزارة الصحة كما تم تأجيل تصوير فيلمها الجديد "ليلة العيد" ومسلسلها الرمضاني الجديد مع شركة العدل جروب بمشاركة الفنانة هيفاء وهبي.





جمال العدل

وأعلن المنتج جمال العدل إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية ووجوده في العزل المنزلي وتوقف نشاطاته الفنية خلال الوقت الحالي، في الوقت الذي أعلنت فيه النجمة إلهام شاهين إصابة صديقتها المخرجة إيناس الدغيدي بالفيروس ،ووجودها في منزلها لعدم مخالطة أحد آخر، ووجه الاتهام إلى حفل عيد ميلاد النجمة نيللي كريم خلال الأيام الماضية وهو الحفل الذي تواجد فيه الثلاثي يسرا وجمال العدل وإيناس الدغيدي.

إصابة الفنانين بفيروس كورونا كريم فهمي

وأعلن الفنان الشاب كريم فهمي قبل أيام خضوعه للعزل المنزلي بعد إصابته بفيروس كورونا ومساعدة زوجته له في وضع الطعام أمام غرفته لعدم الاختلاط بها خلال الفترة الحالية.





عمرو مصطفى

وكان الفنان والمنتج الشاب هشام جمال أعلن عبر صفحته علي "إنستجرام" إصابته بالفيروس منذ عدة أيام بالإضافة إلى إصابة الملحن والمطرب عمرو مصطفى والفنان الشاب محمد الشرنوبى وزوجته مديرة أعمال الفنانة انغام وزوجة الفنان خالد الصاوي وحفيد الفنان محمود ياسين ووالدته وشقيقته.



خلال الساعات الماضية كان الفنان أمير كرارة آخر أبرز المشاهير المصابين بكورونا خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر 2020، بعد إعلانه خلال الساعات الاولى من صباح اليوم إيجابية الحالة بعد المسحة الأولى وطلبه من كل المخالطين له العزل وتوخي الحذر حيث خالط الكثير أثناء تصوير مسلسل "نسل الأغراب" وبرنامج "سهرانين".