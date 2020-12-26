الحكم على متهم في «خلية الجيزة» اليوم

تصدر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، الحكم على متهم سبق الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات فى القضية المعروفة بـ"خلية الجيزة الإرهابية"، في حكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة.كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم، قد قضت في أكتوبر من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد للمتهمين.