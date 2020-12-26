اليوم.. استئناف ابراهيم نافع في «التهرب الضريبي»

تستكمل محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، اليوم السبت، محاكمة إبراهيم نافع بتهمة التهرب الضريبي.تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد بهي الدين وعضوية المستشارين ادهم البطريق وكريم عثمان وأمانة سر محمد صبحي.وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أنه خلال الفترة من 1 1 2000 حتي 30 9 2002 بدائرة بولاق أبو العلا محافظة القاهرةبصفته المسؤول عن إحدى الجهات الملتزمة بأحكام الخصم تحت حساب الضريبة " مؤسسة الأهرام الصحفية " لم يورد ما تم خصمه تحت حساب الضريبة عن المبالغ المدفوعة لأشخاص القطاع الخاص والخاضعين لأحكام الضريبة على الدخل والتي تزيد عن عشرة جنيهات والمبينة قدرا بالأوراقمبلغ 8،403،639 جنيها " ثمانية ملايين وأربعمائة وثلاثة آلاف وستمائة وتسعة وثلاثون جنيه.