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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شقيق أمير كرارة عن إصابته بفيروس كورونا: «دعواتكم»

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:55 ص
أمير كرارة
أمير كرارة
حسين الجندي
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قال الفنان أحمد كرارة شقيق الفنان أمير كرارة، إنه يتمنى شفاء الأخير من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، والذي أصيب به شقيقه مؤخرا.

وقال أحمد كرارة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "دعواتكم ونبي لأمير إن شاءالله يا أمير هتبقي زي الفل وكل حاجه هتبقي تمام".

وكان قد أعلن "أمير" أيضا عبر صفحته الشخصية إصابته بشكل رسمي بعد إجراء مسحة ظهرت إيجابية، حيث كتب كرارة: "عملت مسحة تاني النهاردة وطلع عندي كورونا.. ياريت اللي اتعامل معايا يخلي بالو وأدعولي بالشفا".

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