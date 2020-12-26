تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

كشف الفنان أمير كرارة عن إصابته بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وقال أمير كرارة: "عملت مسحه تاني النهاردة وطلع عندي كورونا.. يا ريت اللي اتعامل معايا يخلي بالو وادعولي بالشفا".ويشارك الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "نسل الأغراب" مع الفنان أحمد السقا ويخرجه محمد سامي وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين.وكان قد أعلن "كرارة" مؤخرا عن قيامه بعمل مسحة ولكن نتيجتها جاءت سلبية إلا أن النسخة الأخيرة جاءت إيجابية.