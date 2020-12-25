رواد «التواصل الاجتماعي» يسخرون من حليف أردوغان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، رد فعل رئيسة حزب الخير التركي المعارض، ميرال أكشينار، على دعوة رئيس حزب الحركة القومية التركي، دولت بهتشلي، للعودة مرة أخرى إلى حزبه.وكانت أكشنار سخرت بشكلي هزلي من دعوة الشريك الأصغر لأردوغان، دولت بهتشلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر" إذ شاركت صورة لنفسها من داخل عربيتها حيث تعود إلى منزلها قائلة: "لقد أنهيتُ أعمالي في المركز العام لحزبي، والآن أعود إلى منزلي".كما شاركها ذلك الفعل العديد من نواب حزب الخير في البرلمان وأعضاء الحزب، بالإضافة إلى رواد التواصل الاجتماعي من خلال مشاركة صورهم مع وسوم «الآن أعود إلى منزلي»، و«أنا ذاهب إلى المنزل» و«أنا في المنزل».وشارك في التريند كل من نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الخير، موصفت درويش أوغلو، ونواب أكشينار، كوراي أيدين، وأوميت أوزلالي، ويافوز أغيرالي أوغلو، وأوميت ديكباير، والسكرتير العام للحزب، أوغور بويراز، ونائبة الحزب في أسبرطة، أيلين جسور، ونائب الحزب في أيدين فخر الدين يوكوش، وعضو الحزب محمد أصلان.