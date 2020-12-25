أفادت قناة العربية الإخبارية، اليوم الجمعة، عن انفجار سيارة وسط مدينة ناشفيل الأمريكية ولا شبهة إرهابية.و انفجرت سيارة وسط مدينة ناشفيل الأمريكية بولاية تينيسي، ولا توجد شبهة إرهابية وراء الحادث حتى الآن، وكانت مدينة بالتيمور الأمريكية، قد شهدت انفجارًا آخر يوم الأربعاء 23 ديسمبر أسفر عن إصابة 21 أشخاص.وقالت هيئة إدارة الإطفاء الأمريكية في ذلك الوقتن إن الانفجار وقع في مبنى تابع لمؤسسة بالتيمور للغاز والكهرباء،وأدى إلى انهيار جزء من السقف الخاص به.