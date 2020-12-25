رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 ديسمبر 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استفزاز تركي.. أنقرة ترسل طائرتين إلى مصراتة والوطية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:52 م
طائرة تركية
طائرة تركية
مروة عنبر
طباعة
مرة أخرى، جددت السلطات التركية تدخلها فى الشئون الداخلية لدول الجوار، وتحديدا خط الأزمة الليبية، التي شهدت قبل يومين تبادل اتهامات بتجميع حشود عسكرية، ما بين قوات حكومة الوفاق غير المعترف بها دوليا والجيش الليبي.

وأفادت صحيفة «المرصد» الليبية، بهبوط طائرتي شحن عسكريتين تركيتين، من طراز A400، قادمتين من قاعدة في أنقرة، بقاعدتي مصراتة والوطية.

جاء ذلك عقب تصريحات قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، مساء أمس، بالعودة إلى السلاح ما لم تنسحب القوات التركية ومرتزقتها من البلاد، ما يشي باحتمال العودة إلى القتال وسقوط الهدنة والتقدم الذي حققته المفاوضات الأخيرة بين الطرفين برعاية أممية.

وخيّر قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، تركيا، أمس، بين الرحيل أو الحرب، وقال، في كلمة ألقاها خلال احتفالية للقيادة العامة في مدينة بنغازي بمناسبة الذكرى 69 لاستقلال ليبيا: "لا قيمة للاستقلال ولا معنى للحرية ولا أمن ولا سلام وأقدام الجيش التركي تدنس أرضنا الطاهرة، ولا خيار أمام العدو المحتل إلا أن يغادر سلما وطوعا أو بقوة السلاح والإرادة القوية".

وفى رسالة صريحة إلى الدولة التركية قال حفتر: "انتهى عهد أوهامكم الاستعمارية، وعليكم اختيار الرحيل أو الحرب"، كما جدد قائد الجيش الليبي الاتهامات لتركيا ومرتزقتها بالتحشيد للحرب، قائلا: "المعتدي لم يوقف إرسال المرتزقة والسلاح بأنواعه معلنا الحرب على الليبيين، ومتحديًا الإرادة الليبية ومستهينا بالقيم الإنسانية".

و شدد على أنه "لا سلام في ظل المستعمر، ومع وجوده على أرضنا سنحمل السلاح لنصنع السلام بأيدينا وبإرادتنا الحرة"، معتبرا أن المواجهة الحاسمة بدأت ملامحها تلوح في الأفق القريب مع رصد مناورات وتحشيد لمرتزقة تركيا وجندها بالقرب من خطوط التماس، وتكديس السلاح والعتاد وبناء القواعد وغرف العمليات العسكرية.

يذكر أن المحادثات بين الأطراف الليبية كانت قد تعثرت الأسبوع الماضي بعد أن أحرزت توافقا مهما حول تحديد موعد للانتخابات الوطنية في ديسمبر من العام القادم، وظهر تباين بين المتفاوضين حول عدد من المسائل، من ضمنها سبل تشكيل وحدة وطنية ومعايير التمثيل فيها، فضلا عن توحيد البرلمان.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي الدولي

النيابة الإدارية تعلن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة دفعة 2018

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر ديسمبر 2020

السيطرة على حريق نقابة المهندسين بكورنيش النيل

الصور

image description

استمرار أعمال تطوير الوحدات ضمن «حياة كريمة» في أسيوط

image description

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى عدة مراكز بأسيوط

image description

انطلاق انتخابات نادي قضاة أسيوط

image description

حملات على المطاعم والمقاهي لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

حملات تفتيشية على المنشآت الطبية والصيدليات في أسيوط

الأكثر قراءة

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي الدولي

إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش في الزقازيق

السيسي يتفقد أعمال تطوير محاور شرق القاهرة

مشاهد اللحظات الأخيرة.. والدة «شادي» تبكي: «خلوني أشوفه قبل الدفن»

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم ورقم العداد

دراسة: المتعافون من كورونا لن يصابوا أكثر من مرة

أخر موعد لـ «الملصق الإلكتروني» والغرامة المتوقعة في حالة عدم تركيبه

أيام زمان

«حب وخلافات ووفاة».. حكايات رفقاء تجربة محمد منير

حققت أحلامي المسرحية وتعثرت في السينما التجارية.. اعترافات محمد صبحي

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
دويتو الإسكندرانى وعبدالوهاب
مدحت بشاى
حتى لا نرى التاريخ بعين واحدة
جمال طه
ليبيا.. بين أطماع الإخوان وسراب التسوية السياسية
ماجد حبته
إغلاق ثالث.. وانتخابات رابعة!
المزيد

الثقافة

في الذكرى 102 لميلاده.. السادات يروي قصة أم الأفندي

افتتاح معرض «وسكتت عن الكلام المباح» للفنان سمير فؤاد

دكتور مجدى يعقوب بثقافة المنيا

سمية عزام: «الأمبريالية والهشك بشك» يرصد النظرة الاستشراقية للرقص الشرقي