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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان:علاقة تركيا مع إسرائيل مستمرة ولم تتوقف

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:10 م
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل مستمرة على المستوى الاستخباراتي.

وقال أردوغان، في تصريحات له اليوم، عقب صلاة الجمعة، في مسجد «عمر أوزتورك» في مقاطعة إسكودار بمدينة إسطنبول: «علاقتنا مع إسرائيل على الصعيد الاستخباراتي لم تتوقف بأي حال من الأحوال، فهى مستمرة.. لدينا فقط بعض الصعوبات والمشاكل مع الأشخاص المسئولين هناك».

وفى تناقض ملحوظ، تابع أردوغان: «سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين هى عادة النقطة الحمراء لدينا.. لا يمكننا قبول سياسات إسرائيل تجاه فلسطين، لا يمكننا أن نقبل سلوكها القاسي هناك وموقفها تجاه الأرض الفلسطينية».

وكان الرئيس الأذري، إلهام علييف، قد توسط لأردوغان، لإصلاح علاقته بإسرائيل، وفقا لما كشفه مسئولون إسرائيليون عن أن علييف أشار على أردوغان بإعادة العلاقات مع إسرائيل، خلال آخر مكالمة هاتفية لهما.

من جانبه، رأى أردوغان أنها خطوة إيجابية، خاصة أن تركيا كانت أول المطبعين مع إسرائيل، وفقا لموقع «إكسيوس الأمريكي».

وأكد مستشارو علييف أن أردوغان لا يتبنى أي موقف عدائي مع إسرائيل، على النقيض تماما، فهو يؤيد تعزيز العلاقات، لكن مستشاريه حرضوه ضد تل أبيب، لكنه الآن لم يعد يستمع لإرشاداتهم.

وكان مستشار الرئيس التركي للشئون الخارجية، مسعود جاشين، قد أعلن، فى تصريحات سابقة، عن عودة المحادثات الثنائية بين إسرائيل وتركيا، لافتا إلى أنه يمكن استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين تل أبيب وأنقرة بحلول مارس المقبل.

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