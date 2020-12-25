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حوادث

نادي القضاة ينعى المستشار لاشين إبراهيم

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:02 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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نعى مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، ببالغ الحزن والأسى المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة: يستذكر نادي القضاة بمناسبة هذا المصاب الجلل، ما كان للراحل من سيرة عطرة وجهود محمودة، إذ أفنى الفقيد حياته في خدمة القضاء، والتي بدأت عند تعيينه وكيلا للنائب العام عقب تخرجه فى كلية الحقوق عام 1980، وتدرج بالعمل القضائي حتى أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض، ثم ترأس الهيئة الوطنية للانتخابات منذ عام 2017، والتي تولت في عهده الإشراف على العديد من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء على تعديل الدستور، وكان فيها سيادته مثالا يحتذى به للقاضي المصري.

وإذ يتقدم نادي قضاة مصر بأحر التعازي لأسرة الفقيد، داعين الله، سبحانه، أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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