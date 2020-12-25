زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب الفلبين

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات الفلبين، اليوم الجمعة، حسب المرصد الجيولوجي الأمريكي.وأفاد سكان العاصمة مانيلا باهتزاز المباني وتوقف وجيز في قداديس الميلاد، من دون الإبلاغ بشكل فوري عن وقوع أضرار.ووقع الزلزال فى منطقة باتانجاس في جزيرة لوزون، على عمق 114 كيلومترا، وفقا لوكالة «فرانس برس».