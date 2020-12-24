نائبات «تنسيقية الأحزاب» في حوار مفتوح مع فتيات الأسمرات (صور)

شارك وفد من نائبات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضم أميرة العادلي، غادة على، ومرثا محروس بزيارة حي الأسمرات، بالتعاون مع الاتحاد النوعي لنساء مصر وجمعية خير وبركة.بدأ اللقاء بحلقة نقاشية للنائبات مع فتيات الأسمرات عن الدور التشريعي لهن، والقوانين الخاصة بقضايا العنف ضد الفتيات، أعقبه حوارٌ مفتوح مع الفتيات والرد علي تساؤلاتهن، وأتبع ذلك عرض الفتيات لأهم المبادرات التي تم القيام بها خلال المشروع، والمتعلقة بأمان الفتيات في الأماكن العامة.ختامًا، قام وفد التنسيقية بجولة في الأسمرات، للوقوف على الرسم الجرافيتي الذي قامت به الفتيات المتدربات بمشروع مدن آمنة، لتوصيل رسائل توعوية لأهالي الأسمرات عن أحلامهم نحو المدينة المثالية.