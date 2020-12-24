إصابة وائل الإبراشي بفيروس كورونا

تفاصيل إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس كورونا

اعتذر الإبراشي عن تقديم برنامجه «التاسعة» على التليفزيون المصري، حيث كان من المفترض ظهوره في حلقة اليوم الخميس.وأكدت فاطمة قنديل رئيس تحرير بالبرنامج إصابة الإبراشي. وكتبت عبر حسابها الرسمي: «وائل الإبراشي. ايجابي كورنا.. الأب والاستاذ وصاحب الفضل عليا ربنا يشفيك يارب وبإذن الله ترجع بألف سلامة يارب».