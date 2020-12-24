كريم فهمي يعلن إصابته بفيروس كورونا

تفاصيل إصابة كريم فهمي بفيروس كورونا ويشار إلى أن كريم فهمى صور جزءا كبيرا من فيلم "جارة القمر"، حيث يقوم ببطولته وتشاركه سوسن بدر، بيومي فؤاد، محمد الشرنوبي، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري ومقرر عرضه العام المقبل، ويظهر كريم فهمي في دور روائي، ومع تتابع الأحداث يدخل قصة حب مع فتاة من طبقة اجتماعية متوسطة.





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وينتظر كريم فهمى طرح فيلمه "ديدو" الذى انتهى من تصويره مؤخرًا، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع، ويشارك في بطولته حمدى الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي، بيومى فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، وتأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي. وينتظر كريم فهمى طرح فيلمه "ديدو" الذى انتهى من تصويره مؤخرًا، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع، ويشارك في بطولته حمدى الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي، بيومى فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، وتأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي.

أعلن الفنان كريم فهمي إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر خاصية الأستوري بحسابه على إنستجرام، حيث كتب "ايجابي كورونا الحمدلله" وحصل كريم على إجازة من تصوير كافة أعماله ليدخل مرحلة العزل ١٤ يومًا لحين الاستشفاء.