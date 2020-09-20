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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كريم فهمي يكشف كواليس «ونحب تاني ليه» لـ منى الشاذلي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:15 م
الفنان كريم فهمي
الفنان كريم فهمي
منار إبراهيم
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يحل الفنان كريم فهمي ضيفا على الحلقة المقبلة من برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، والمذاع على شاشة سي بي سي في التاسعة من مساء الخميس المقبل.

ويكشف كريم خلال الحلقة كواليس مشاركته في مسلسل ونِحب تاني ليه الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي، كما يتحدث عن العديد من أسرار حياته الفنية وكذلك الشخصية.

ويذاع برنامج «معكم» أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع في التاسعة مساءً عبر فضائية CBC.

على صعيد آخر، استضافت منى الشاذلي في حلقة، مساء أمس، الفنان أحمد العوضي الذي تحدث خلال الحلقة عن كواليس دور الإرهابى هشام عشماوي الذي جسده في مسلسل الاختيار خلال موسم الدراما الرمضاني الماضي، وأيضًا تحدث عن دوره في آخر أعماله الدرامية شديد الخطورة الذي يشارك فى بطولته ريم مصطفى، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.

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