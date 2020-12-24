«ادعاءات عارية من الصحة».. البحرين تنفي اختراق الأجواء القطرية

نفت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الخميس، اختراق أربع مقاتلات من سلاح الجو الملكي البحريني الأجواء القطرية، مشيرة إلى أنه ادعاء غير مسئول، وعارٍ من الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة.وأوضحت الخارجية البحرينية في بيان اليوم الخميس، أنه في يوم ٩ ديسمبر الجاري وأثناء تنفيذ طلعة جوية تدريبية مشتركة لطائرتين نوع ( ف ١٦) تابعتين لسلاح الجو الملكي البحريني وطائرتين من نفس النوع تابعتين لسلاح الجو الأمريكي في منطقة التدريب المخصصة في أجواء السعودية، ضمن التمرين الجوي المشترك بين السلاحين الصديقين.وأضاف البيان "بعد قرب انتهاء الوقت المخصص للرحلة تحديدًا الساعة 15:50، اندمجت الطائرات الأربع في تشكيل جوي واحد ومن ثم التوجه إلى أجواء مملكة البحرين عبورًا بأجواء السعودية باتجاه الشرق استعدادًا للهبوط بقاعدة عيسى الجوية، حيث إن هذا المسار يعتبر الممر الجوي للخروج من منطقة التدريب والدخول إلى أجواء مملكة البحرين".وقالت المنامة إنه لم يتم خلال رحلة العودة التحليق على الأراضي القطرية، ولم يتم استخدام المجال الجوي القطري، وإن سلاح الجو الملكي البحريني يتوخى الدقة والحرفية أثناء تنفيذ جميع الطلعات الجوية لضمان عدم الاقتراب من حدود الدول الأخرى.