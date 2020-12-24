زواج استمر 14 عامًا.. قصة حب أصالة وطارق العريان

13 مارس 2006 كان العام الذي جمع بين أصالة نصري وطارق العريان، بعد قصة إعجاب روتها الفنانة في كل برنامج تظهر به، حيث قالت خلال استضافة إسعاد يونس لها ببرنامج «صاحبة السعادة» إنها أعجبت بطارق وقالت له إنها تريده زوجًا لها وتشعر معه وكأنها فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، وأثمر الزواج الذي استمر 14 عامًا عن إنجاب التؤأم «علي وآدم» لكن ليست دائمًا الحياة تسير كما نريد، حيث انفصل الثنائي في مفاجأة بعد قصة حبهما وتأكيد أصالة الدائم أنها تعيش أجمل فترات حياتها معه.



عرضت عليه الزواج

قالت الفنانة أصالة خلال «صاحبة السعادة»: «أعجبت بطارق وأنا لازلت مع زوجي الأول وذلك من أول مرة رأيته بها، وعرضت عليه الزواج عقب طلاقي، وأعشق هدوءه وكونه لا يغازل النساء، معترفة أنها هي من وقعت في حبه أولًا».

تعب الفراق

وتؤكد دائمًا أصالة أنها تتعب من فراق طارق العريان، قائلة خلال مقابلة مع سكاي نيوز عربية إن كونها فنانة مشهورة ومحبوبة من الجمهور، لم يمنعها من التأثر والحزن بفراق رجل تحبه وابتعاده عنها، وألمحت إلى أنه زوجها طارق العريان الذي كان له تأثير كبير في حياتها، حيث قالت «هو مش أي راجل.. ومش هتكسف لأني قولت وهفضل أقول إني كنت متعلقة بيه كتير وبحبه».