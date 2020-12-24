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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

زواج استمر 14 عامًا.. قصة حب أصالة وطارق العريان

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:37 م
أصالة وطارق العريان
أصالة وطارق العريان
شيماء دهب
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13 مارس 2006 كان العام الذي جمع بين أصالة نصري وطارق العريان، بعد قصة إعجاب روتها الفنانة في كل برنامج تظهر به، حيث قالت خلال استضافة إسعاد يونس لها ببرنامج «صاحبة السعادة» إنها أعجبت بطارق وقالت له إنها تريده زوجًا لها وتشعر معه وكأنها فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، وأثمر الزواج الذي استمر 14 عامًا عن إنجاب التؤأم «علي وآدم» لكن ليست دائمًا الحياة تسير كما نريد، حيث انفصل الثنائي في مفاجأة بعد قصة حبهما وتأكيد أصالة الدائم أنها تعيش أجمل فترات حياتها معه.
زواج استمر 14 عامًا..
عرضت عليه الزواج
قالت الفنانة أصالة خلال «صاحبة السعادة»: «أعجبت بطارق وأنا لازلت مع زوجي الأول وذلك من أول مرة رأيته بها، وعرضت عليه الزواج عقب طلاقي، وأعشق هدوءه وكونه لا يغازل النساء، معترفة أنها هي من وقعت في حبه أولًا».
زواج استمر 14 عامًا..
تعب الفراق
وتؤكد دائمًا أصالة أنها تتعب من فراق طارق العريان، قائلة خلال مقابلة مع سكاي نيوز عربية إن كونها فنانة مشهورة ومحبوبة من الجمهور، لم يمنعها من التأثر والحزن بفراق رجل تحبه وابتعاده عنها، وألمحت إلى أنه زوجها طارق العريان الذي كان له تأثير كبير في حياتها، حيث قالت «هو مش أي راجل.. ومش هتكسف لأني قولت وهفضل أقول إني كنت متعلقة بيه كتير وبحبه».
صدمة طارق لأصالة
وتعتبر صدمة أصالة مساء أمس كبيرة عقب نشر المخرج طارق العريان صورة جمعته بنيكول وهي الموديل السورية التى طالما يحكي عنها رواد السوشيال ميديا أنها حبيبة طارق، مما اعتبرته أصالة رد فعل قاسٍ من جانبه عليها.

وعلقت شام الذهبي ابنة أصالة في بوست عبر حسابها الرسمي على «انستجرام» على صورة جمعتها بعائلتها وطليق والدتها المخرج طارق العريان، وكتبت: «في هذه الصورة قبل عامين كتبت عيد ميلاد سعيد لعمودنا الفقري لأنك كنت كذلك، ولقد كُسرنا لفترة طويلة بعد مغادرتك، ليس لأنك حقًا عمودنا الفقري».

وتابعت: «عمودنا الفقري الحقيقي وقلبنا وأنفاسنا وكل عضو في جسدنا كان وسيبقى أصالة، لكن لأنك كنت عمودها الفقري اعتبرناك كذلك، حينما كسرتها كسرتنا، لأننا نستمد قوتنا منها، كلنا امتداد لكيانها ولا شيء دونها».

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