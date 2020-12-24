السودان: التجربة المصرية في التسامح الديني عظيمة ومتفردة

قال وزير الأوقاف السوداني الشيخ نصر الدين مفرح، إن ما لمسه خلال زيارة مجمع الأديان بصحبة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يؤكد أن التجربة المصرية في مجال التسامح الديني تجربة عظيمة ومتفردة، وجديرة أن تعمم في العالم كله لإرساء وترسيخ أسس التسامح الديني والسلام العالمي.جاء ذلك خلال زيارة وزير الأوقاف السوداني الشيخ نصر الدين مفرح، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، إلى مكتبة الإسكندرية، على رأس وفد سوداني رفيع المستوى من القيادات الدينية بالسودان.وأكد وزير الأوقاف السوداني أن مكتبة الإسكندرية مفخرة ثقافية لم ير مكتبة مثلها، ولو لم يكن للمصريين غيرها في الثقافة لكفاهم فخرًا.من جانبه، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، أن مكتبة الإسكندرية أحد أهم معالم وحصون وقلاع الثقافة العالمية قديمًا وحديثًا، وأهم ما يميزها هو الثراء والتنوع وربط الماضي بالحاضر، فمصر بلد عريق ذو حضارة وثقافة عريقة تضرب في أعماق التاريخ لأكثر من سبعة آلاف عام.وفي ختام الجولة أهدت مكتبة الإسكندرية بعض إصداراتها القيمة وفي مقدمتها تاريخ الجامع الأزهر لوزيري الأوقاف.