رئيس البرلمان الألماني: يتعين علينا تحمل مزيد من المسؤولية تجاه العالم

أعلن رئيس البرلمان الألماني "بوندستاج" أن تفشي فيروس كورونا المستجد جعل المخاطر التي تخفي في طياتها مشكلات عالمية بالنسبة لألمانيا، أكثر وضوحا، وكذلك ضرورة تحمل مزيد من المسؤولية في العالم.وقال رئيس البرلمان فولفجانج شويبله لشبكة التحرير الصحفي في ألمانيا، في تصريحات نشرت اليوم الخميس: "هذا العام علمنا أن الحياة لا تسير دائما على مستوى الأمن والرخاء مثلما تعودنا".وأضاف أن المغزى بالنسبة له هو: "يبدو أنه يتعين علينا التعامل مع المخاطر والمشاكل على نحو أكثر جدية"، وذكر أمثلة على ذلك بحماية المناخ والنمو السكاني العالمي وكذلك المشقة والبؤس في أفريقيا.وقال شويبله: "مثل هذه الظروف البائسة تؤدي إلى الحرب والإرهاب وسيادة العنف وحركات اللجوء، افترضنا لفترة طويلة للغاية أن ذلك لن يصيبنا، الآن يتعين علينا التأكد أننا متضررون من ذلك جدا".وأضاف رئيس البرلمان: "علينا تحمل مزيد من المسؤولية عن العالم وعن الأجزاء الفقيرة من العالم لمصلحتنا. يتعين علينا تقديم مزيد من المساعدة للقارة المجاورة لنا، أفريقيا، وإلا لم يكون لدينا مستقبل جيد أيضا".