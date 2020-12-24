ضبط 12 ألف ساعة مقلدة في الموسكي

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المسؤول عن محل ساعات كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى لإدارته المحل بدون ترخيص،وترويج وبيع ساعات يد عقب وضع علامات تجارية منسوبة صدورها لشركات عالمية جميعها مُقلدة غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.وعثر بداخل المحل على ( 12525 ساعة يد مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر دون مستندات)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.