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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

محمد أبو جبر: معرفة احتياجات المستهلك تضمن نجاح التسويق السياسى

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:13 ص
محمد أبوجبر
محمد أبوجبر
أشرف لاشين
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قال محمد أبوجبر، أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي بحزب مستقبل وطن بمركز أبو النمرس، بمحافظة الجيزة، إن التســويق السياســي هــو تحليــل وتخطيــط وتنفيــذ البرامــج السياســية والانتخابيــة التــي تضمــن بنــاء العلاقــات ذات المنفعــة المتبادلــة بيــن الكيان السياسي وجمهور الناخبين.

جاء ذلك على هامش الندوة التثقيفية التي نظمها اليوم الأربعاء، أمانة حزب مستقبل وطن بمركز أبو النمرس، بمحافظة الجيزة، تحت عنوان «التسويق السياسى كمدخل لنجاح الأحزاب».

حاضر في الندوة الدكتور هشام البحيري أستاذ أداره الأعمال بكلية تجارة جامعة القاهرة، والنائب المستشار عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والأستاذ الدكتور محمد أبو القاسم بكليه القصر العيني.
وأوضح «أبو جبر»، أن معرفة احتياجات المستهلك أو المجتمع تضمن نجاح التسويق السياسي، مشيرًا إلى أن تلك الندوة تأتي خطوة جيدة على الطريق الصحيح نحو تأهيل وتثقيف كوادر مستقبل وطن سياسيًا ومواكبة التطورات السياسية في المجتمع وأدوات السياسة.

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