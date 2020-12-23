



كيفية تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2020





يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية تسجيل بياناتهم في استمارة الامتحانات الالكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم خلال الفترة المحددة Office 365 بإتباع الخطوات التالية :-





تسجيل الدخول عبر موقع Office 365 الذي حددته وزارة التربية والتعليم لتسجيل بيانات استمارة الامتحانات من خلال هذا الرابط ( من هنا )





تسجيل بيانات الطالب من واقع شهادة الميلاد الكمبيوتر





يتم إرفاق 3 صور فوتوغرافية للطالب متشابهة مكتوب عليها اسم الطالب الرباعي





إرفاق 2 صورة من شهادة ميلاد الطالب ضمن أوراق الاستمارة





يتم تنزيل الملف والاحتفاظ بنسخه و تسليمها في المدرسة





التعليمات التي يجب اتباعها عند ملء استمارة الامتحانات الالكترونية





حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من التعليمات التي يجب إتباعها عند تسجيل بيانات الطلاب في الاستمارة الالكترونية وهي الالتزام بالمواعيد التي حددتها الوزارة وهي من 16 _ 26 ديسمبر الجاري عبر موقع Office 356 من خلال هذا الرابط ( من هنا) مع التأكيد على البيانات قبل الضغط على كلمة حفظ وفي حالة وجود أي خطأ أثناء كتابة البيانات يستطيع الطلاب الرجوع إلى المدرسة من أجل تصحيح الخطأ.





رابط تسجيل بيانات الطلاب استمارة الإعدادية





نظرا لتصاعد منحى الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) يوضح كيفية تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2020 لتفادي انتشار العدوى بين الطلاب ومن ثم أولياء أمورهم.









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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد تسجيل بيانات طلاب الشهادة الإعدادية في استمارة الامتحانات المزمع انعقادها خلال فترة من 30 يناير إلى 4 فبراير المقبل لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التاليومواعيد تسجيلها التي حددتها الوزارة مؤخرا.