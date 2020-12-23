أحمد عاطف أبرزهم.. تكريم الفائزين بـ«جائزة الصحافة العربية 2020»

كرّمت "جائزة الصحافة العربية" الفائزين ضمن دورتها التاسعة عشرة خلال حفل افتراضي نظّمه نادي دبي للصحافة ممثل الأمانة العامة للجائزة بالإمارات.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حضر التكريم مع رئيسة نادي دبي للصحافة أمين عام جائزة الصحافة العربية منى غانم المرّي، وأعضاء مجلس إدارة الجائزة، ولفيف من رؤساء تحرير الصحف الإماراتية والعربية وكبار الكُتَّاب والمفكرين ورموز العمل الثقافي والإعلامي العربي وقيادات المؤسسات الإعلامية في المنطقة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.وتم منح جوائز الصحافة العربية لـــ 11 فائزًا من مختلف الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات الدورية المطبوعة والإلكترونية والمؤسسات الإعلامية الذين وجدت أعمالهم طريقها إلى منصة التكريم من بين ما يقرب من ستة آلاف عمل غطت مختلف فنون ومجالات العمل الصحفي.ومُنحت جائزة "شخصية العام الإعلامية" إلى رئيسة مجلس إدارة صحيفة النهار اللبنانية الإعلامية نايلة تويني، تقديرًا لجهودها في دعم مسيرة الصحافة اللبنانية.وذهبت جائزة "العمود الصحفي" إلى الكاتب عثمان ميرغني، وهو أحد رموز الكتابة الصحفية في العالم العربي.وشهد الحفل تكريم محمد أمين المصري من صحيفة الأهرام المصرية، الفائز بجائزة فئة "الصحافة السياسية" عن عمل حمل عنوان "سوريا بين طموحات القيصر وأحلام العثمانلي".وحصد جائزة فئة "الصحافة الاقتصادية" فريق عمل صحيفة "الخليج" الإماراتية عن عمل حمل عنوان "ماذا يريد القطاع الخاص؟".وكرمت الجائزة في دورتها التاسعة عشرة ضمن فئة "الصحافة الاستقصائية" الصحفي جمال جوهر، من صحيفة "الشرق الأوسط"، عن عمل بعنوان "المهاجرون غير النظاميين.. ورقة المقاتلين في حرب طرابلس".وفاز الصحفي محمد منصور، من صحيفة " الرؤية " الإماراتية بجائزة فئة " الحوار الصحفي" عن عمل نُشر تحت عنوان "علماء يرسمون ملامح العالم في 2050".وفاز بجائزة فئة "الصحافة الثقافية" الصحفي طارق الطاهر من مجلة "أخبار الأدب" المصرية، عن موضوع عنوانه " نجيب محفوظ... الرقيب الصارم".أما في فئة "الصحافة الرياضية"، فاز عمل نُشر تحت عنوان "كأس آسيا ولدت ميتة في هونج كونج وتعود للحياة من الإمارات" للصحفي معتز الشامي من صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.وفي فئة "أفضل صورة صحفية" فاز المصوّر صابر نور الدين، من الوكالة الأوروبية للصور الصحفية، عن صورة معبرة لطفلتين وقد حاصرهما الدمار جراء غارة على منطقتهما السكنية.وفيما يتعلّق بجائزة الصحافة العربية "فئة الشباب"، والتي تكرّم سنويًا ثلاثة أعمال دعمًا للشباب العربي وتشجيعهم على الدخول إلى مجال العمل الصحفي، فقد فاز كلٌ من: سمر صالح، من صحيفة الوطن المصرية، وعبد الصمد ادنيدن، من صحيفة بيان اليوم المغربية، وأحمد عاطف، من صحيفة الدستور المصرية.وضمن فئة "الصحافة الذكية"، فازت صحيفة "اليوم السابع" المصرية بهذه الجائزة التي تُمنح سنويًا لأكثر المؤسسات تطورًا على صعيد التقنية وآليات العمل الصحفي وإنتاج المحتوى الرقمي على مستوى الوطن العربي.وبهذه المناسبة، وجّه ضياء رشوان، رئيس مجلس إدارة الجائزة التهنئة لكل الفائزين هذا العام ضمن جميع فئات الجائزة، معربًا عن خالص الشكر للصحفيين العرب والمؤسسات الصحفية التي حرصت على المشاركة، مؤكدًا حرص مجلس إدارة الجائزة على تكريم أصحاب الفكر المتميز والإنتاج الصحفي رفيع المستوى، وصولًا إلى تتويجهم في جائزة صاحبة الجلالة.