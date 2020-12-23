أصغر برلمانية: سأهتم بقضايا المرأة والشباب تحت قبة البرلمان (فيديو)

قالت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب عن قائمة المنيا بالصعيد، إنها سعيدة بتواجدها تحت قبة البرلمان في الفصل التشريعي الجديد.وأضافت سليم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من اهتم بالمرأة وأعطاها حقها، موضحة أنها انضمت بالفعل إلى لجنة الثقافة والآثار والإعلام بالمجلس بحكم عملها في المجال الإعلامي.وأكدت سليم، أنها أصغر الأعضاء سنا، لأنها مواليد سبتمبر 1995، مؤكدة: "فخورة بوجودي بمجلس النواب في سن صغير عندي 25 سنة، ومن خلال هذا السن جمعت خبرات محدودة ووجودي هنا بمجلس النواب سيساعدني بالحصول على خبرات أكثر".وأوضحت، أن لديها برنامج كامل فيما يخص عمل المرأة وتمكينها ومواجهة البطالة وخاصة الشباب في سن صغير، مؤكدة ان عدد السيدات والشباب كبير في المجلس الجديد، ما يكون له دور كبير في خدمة الوطن وستكون نتائجه هائلة وسنتكاتف مع بعض.