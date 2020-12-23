سويسرا تبدأ التطعيم ضد كورونا قبل دول الاتحاد الأوروبي

بدأت عدة مناطق في سويسرا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا اليوم الأربعاء، وذلك قبل أربعة أيام من بدء التطعيم في دول الاتحاد الأوروبي.وقالت الهيئة الصحية المحلية إن من ضمن أول من حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح في سويسرا سيدة 90 عامًا تعيش في دور رعاية لكبار السن بالقرب من مدينة لوسرن.ووفقًا لاستراتيجية التطعيم في سويسرا، سوف يحصل كبار السن والمرضي المصابين بأمراض مزمنة على اللقاح أولًا، يليهم العاملون في مجال الرعاية الصحية والذين يقطنون مع أشخاص من الفئات الأكثر عرضة للاصابة بالفيروس.وكانت سويسرا، غير العضوة بالاتحاد الأوروبي، قد وافقت السبت الماضي على استخدام اللقاح الذي طورته شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية.وكبداية وصلت 110 ألف جرعة من اللقاح لسويسرا أمس الثلاثاء، وجرى تكليف الجيش بتوزيع اللقاح في أنحاء البلاد.