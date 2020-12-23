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حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابى انتحل صفة مباحث بالمقطم

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:32 م
تشكيل عصابى
تشكيل عصابى
نجلاء رفاعي
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس 4 متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب انتحال صفة مباحث.

وتلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا من "ر٠ ع٠ع" 52 سنة عامل ومقيم حي الأسمرات ـ دائرة القسم، يفيد بأنه حال سيره بشارع 9 ـ دائرة القسم اعترضت طريقه سيارة يستقلها ثلاثة أشخاص " أدلى بأوصافهم التقريبية " قاموا باستيقافه عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، واصطحبوه داخل السيارة المشار إليها بدعوى فحصه وتفتيشه، واستولوا منه على مبلغ مالي 5000 جنيه ووضعهم داخل مظروف ثم أجبروه على النزول من السيارة.

وعقب انصرافهم اكتشف استبدال المظروف بآخر يحوى بعض قصاصات ورق الجرائد واستيلائهم على المبلغ المالي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكابها مُستأجرة بمعرفة "ا. م. م" 44 سنة عاطل،وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من."و. م.م" 42 سنة سائق، و"ا. س. م" 32 سنة سائق سبق اتهامهم فى قضايا سرقة.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وضبط بحوزتهم، سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12 مم، طلقة من ذات العيار " طبنجة صوت ماركة ريتاي، وبخزينتها عدد 6 طلقات صوت، مبلغ مالي 1300 جنيه.

وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه، بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة".

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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