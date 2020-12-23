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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 23-12-2020

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:52 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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تباينت اسعار الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية العاملة عند بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 23-12-2020.

وبلغ متوسط صرف سعر الريال السعودي، اليوم الثلاثاء، مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

ويقدم لكم موقع "الدستور" في تقريره اليوم، سعر الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري حسبما أفادت البنوك وشركات الصرافة، العاملة بالسوق المصرية، داخل سوق تداول العملات، خلال تحديثاتها الأخيرة بالقطاع المصرفي.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-12-2020

جاء سعر الريال السعودي في بنك مصر عند مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وبينت المؤشرات اللحظية سعر الريال فى المصرف العربي الدولي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، جاء عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.


وفيما يخص سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي، جاء عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وأتاح بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودى عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.


بينما حقق سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع وتداول سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان عند 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».

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