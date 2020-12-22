السودان وأمريكا تبحثان التعاون الاقتصادي

بحثت الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة بالسودان، مع وفد أمريكي، آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، على ضوء إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.واجتمعت وزيرة المالية السودانية، في الخرطوم اليوم الثلاثاء، مع كريستوفر كلارك مدير الشئون الإفريقية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، وكيناث إيفانز مدير الخليج العربي في مجلس الأمن القومي، بحضور آمبر باسكيت نائبة القائم بالأعمال الأمريكي في السودان، وهلين بتاكي مدير بعثة المعونة الأمريكية.وتناول اللقاء فتح الأبواب للاستثمارات الأمريكية في السودان، خاصة من خلال بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، في مجالات الزراعة والبنية التحتية وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية.وناقش الاجتماع الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة الانتقالية لخلق البيئة المناسبة للاستثمار والاستفادة من إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما تطرق الاجتماع لسبل التعاون الاقتصادي بين البلدين ودور الولايات المتحدة في دعم الانتقال الديمقراطي في السودان، إضافة إلى ترتيبات زيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إلى السودان في أوائل يناير المقبل، والتي ستكون الأولى من نوعها منذ ثلاثة عقود.