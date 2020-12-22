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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يوصي أعضاءه برفع حظر السفر الكامل عن بريطانيا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:11 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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أوصى الاتحاد الأوروبي جميع الدول الـ 27 الأعضاء برفع حظر السفر الكامل عن المملكة المتحدة، وذلك عقب قرار بعض الدول بإغلاق الحدود معها بسبب نوع جديد من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن بروكسل أصدرت بيانًا دعت فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى السماح بالسفر الضروري لمواطني المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز إن "حظر السفر الشامل يجب ألا يمنع الآلاف من مواطني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من العودة إلى منازلهم".

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