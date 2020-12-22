تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:35 م
ريم محمودطباعة
يهتم المواطنون بالاستعلام عن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، حيث يستعدون للاحتفال برأس السنة الميلادية.
وأعدت هيئة الأرصاد الجوية فيديو تفاعلى حول توقعات حالة الطقس لمدة 6 أيام مقبلة بداية من اليوم حتى الأحد المقبل.
وعن الصعيد، قال فى تصريحات صحفية: «كما يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة».
وفيما يخص الشبورة والمطر، قال إن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة
ويكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
ونصح شاهين المواطنون بارتداء الملابس الثقيلة هذه الايام خاصة بعد الساعة الثامنة مساءًا لان الطقس يكون مائل للبرودة فى هذه الاوقات.
فى هذا السياق تقدم الدستور نصائح لسائقي السيارات أثناء الشبورةـ، حيث أن أفضل الطرق للتغلب على الشبورة هى ألا تقود السيارة فى الشبورة حتى تصبح الرؤية جيدة وعليك تجنيب سيارتك خارج نهر الطريق تماما.
1- الالتزام بتعليمات رجل المرور
2- تهدئة السرعة قبل الدخول فى الشبورة
3- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض مع إستخدام أنوار الشبورة إن وجدت
4- فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثف الماء داخل السيارة
5- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير
6- سرعة سيارتك فى حدود ما تسمح به الرؤية وليس فى حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به
7- استعمال مساحات الزجاج
8- استخدام ألة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك
9- عدم التوقف فى الشبورة على الطريق مهما حدث
10- فى حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها فى أقصى يمين الطريق وبعيدا عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار وعدم النزول من السيارة حتى لاتعرض حياتك للخطر
تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبليقول محمود شاهين مدير التنبواءات الجوية بهيئة الأرصاد، أن الطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، والطقس سيكون معتدلا على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة تنشط أحيانا غربا، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.
وعن الصعيد، قال فى تصريحات صحفية: «كما يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة».
وفيما يخص الشبورة والمطر، قال إن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة
ويكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
ونصح شاهين المواطنون بارتداء الملابس الثقيلة هذه الايام خاصة بعد الساعة الثامنة مساءًا لان الطقس يكون مائل للبرودة فى هذه الاوقات.
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فى هذا السياق تقدم الدستور نصائح لسائقي السيارات أثناء الشبورةـ، حيث أن أفضل الطرق للتغلب على الشبورة هى ألا تقود السيارة فى الشبورة حتى تصبح الرؤية جيدة وعليك تجنيب سيارتك خارج نهر الطريق تماما.
1- الالتزام بتعليمات رجل المرور
2- تهدئة السرعة قبل الدخول فى الشبورة
3- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض مع إستخدام أنوار الشبورة إن وجدت
4- فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثف الماء داخل السيارة
5- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير
6- سرعة سيارتك فى حدود ما تسمح به الرؤية وليس فى حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به
7- استعمال مساحات الزجاج
8- استخدام ألة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك
9- عدم التوقف فى الشبورة على الطريق مهما حدث
10- فى حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها فى أقصى يمين الطريق وبعيدا عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار وعدم النزول من السيارة حتى لاتعرض حياتك للخطر