تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

يقول محمود شاهين مدير التنبواءات الجوية بهيئة الأرصاد، أن الطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، والطقس سيكون معتدلا على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة تنشط أحيانا غربا، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.وعن الصعيد، قال فى تصريحات صحفية: «كما يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة».وفيما يخص الشبورة والمطر، قال إن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعةويكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.ونصح شاهين المواطنون بارتداء الملابس الثقيلة هذه الايام خاصة بعد الساعة الثامنة مساءًا لان الطقس يكون مائل للبرودة فى هذه الاوقات.