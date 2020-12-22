رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:35 م
الطقس
الطقس
ريم محمود
طباعة
يهتم المواطنون بالاستعلام عن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، حيث يستعدون للاحتفال برأس السنة الميلادية.

وأعدت هيئة الأرصاد الجوية فيديو تفاعلى حول توقعات حالة الطقس لمدة 6 أيام مقبلة بداية من اليوم حتى الأحد المقبل.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل 

يقول محمود شاهين مدير التنبواءات الجوية بهيئة الأرصاد، أن الطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، والطقس سيكون معتدلا على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة تنشط أحيانا غربا، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

وعن الصعيد، قال فى تصريحات صحفية: «كما يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة».

وفيما يخص الشبورة والمطر، قال إن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

ويكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

ونصح شاهين المواطنون بارتداء الملابس الثقيلة هذه الايام خاصة بعد الساعة الثامنة مساءًا لان الطقس يكون مائل للبرودة فى هذه الاوقات.

يهمك أيضًا | بيان الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة وحالة الطقس غداً


فى هذا السياق تقدم الدستور نصائح لسائقي السيارات أثناء الشبورةـ، حيث أن أفضل الطرق للتغلب على الشبورة هى ألا تقود السيارة فى الشبورة حتى تصبح الرؤية جيدة وعليك تجنيب سيارتك خارج نهر الطريق تماما.
1- الالتزام بتعليمات رجل المرور
2- تهدئة السرعة قبل الدخول فى الشبورة
3- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض مع إستخدام أنوار الشبورة إن وجدت
4- فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثف الماء داخل السيارة
5- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير
6- سرعة سيارتك فى حدود ما تسمح به الرؤية وليس فى حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به
7- استعمال مساحات الزجاج
8- استخدام ألة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك
9- عدم التوقف فى الشبورة على الطريق مهما حدث
10- فى حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها فى أقصى يمين الطريق وبعيدا عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار وعدم النزول من السيارة حتى لاتعرض حياتك للخطر

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مواطن يغلق فمه بـ«القفل» في نجع حمادي بقنا (صور)

الموعد الرسمي لاعلان نتيجة الشهادة السودانية 2020 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تنبأوا بوفاتهم قبل أيام.. مصرع 3 طلاب من كفر الشيخ فى حادث مرورى (صور)

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

الصور

image description

إنشاء 7 محطات مياه جديدة بمليارى جنيه فى أسيوط فى 2020

image description

جامعة أسيوط تفوز بـ4 مراكز متقدمة في مسابقة مركز الفنون بالإسكندرية

image description

«محور ديروط الحر» أبرز إنجازات قطاع الطريق بأسيوط في 2020

image description

افتتاح 34 مدرسة جديدة في أسيوط في 2020 بتكلفة 284 مليون جنيه

image description

محافظ أسيوط يسلم كرسي متحرك لمواطن من ذوي الهمم (صور)

الأكثر قراءة

طرق الاستعلام عن العمالة غير المنتظمة لمن لم تُرسل له رسالة استحقاق

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

«مدبولى» يراجع استراتيجية ضبط النمو السكانى تمهيدًا لعرضها على الرئيس

مدرب «ليفربول» يكشف موقف صلاح من الرحيل عن الفريق

إنفوجراف

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط هارب من تنفيذ 611 حكمًا و5 ملايين جنيه غرامة

منوعات

دراسة: أصوات الطيور تعمل على تحسن مزاج الإنسان

أماكن عمل مسحة كورونا في جميع المحافظات

عمال منجم كندي يعلنون اكتشاف مومياء ذئب

الخصومات تدفع لزيادة الصراعات بين الموظفين

أيام زمان

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

شهادة نجيب محفوظ فى سناء جميل: «محدش يقدر يكمل بعدها»

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
يعني إيه موهبة؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اللقاح الصيني..وأهل الشر
عمرو خالد
اسم الله «الهادى».. من اتبع طريقه لم يضل أبدًا
القس. رفعت فكرى
المرحلة الملكية
المزيد

الثقافة

طرح العرض البانورامي لمعرض خان المغربي إلكترونيا

فرقة «فويس باند» في ضيافة قصر بشتاك

الفنون التشكيلية تطرح معرض «مصر ولبنان» إلكترونيًا

«إدارة الأزمات في زمن الأوبئة».. خلاصة أفكار 56 عالمًا في إدارة المؤسسات