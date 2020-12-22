«الأرصاد»: طقس الغد معتدل نهارًا وبارد ليلًا.. وشبورة صباحية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس معتدل نهارًا مصحوبًا بشبورة مائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة وتنشط على السواحل الغربية وبارد ليلًا.كما يسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، شديد البرودة ليلًا، دافئ نهارًا على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، بارد ليلًا.وبالنسبة للأمطار، يتوقع تساقط أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة غربًا، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين وثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ومترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 20 13الإسكندرية 19 13وادى النطرون 20 14طنطا 20 12شبين الكوم 20 13دمنهور 19 13بلطيم 20 14مطروح 18 12السلوم 18 12سيوة 19 09بورسعيد 20 15دمياط 19 14الزقازيق 20 13المنصورة 20 12الإسماعيلية 21 11السويس 21 12العريش 20 12رفح 20 12راس سدر 21 12نخل 19 04نويبع 24 18طابا 18 11كاترين 20 05الطور 22 13شرم الشيخ 25 15الغردقة 25 16مرسى علم 24 15الفيوم 21 10بنى سويف 21 10المنيا 22 08أسيوط 22 09سوهاج 23 10قنا 25 10الأقصر 26 11أسوان 27 12إدفو 27 12أبو سمبل 26 12الوادي الجديد 26 08الشلاتين 28 18أبو رماد 27 18حلايب 26 19راس حدربه 27 19