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مصر

«الأرصاد»: طقس الغد معتدل نهارًا وبارد ليلًا.. وشبورة صباحية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:56 م
الأرصاد
الأرصاد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس معتدل نهارًا مصحوبًا بشبورة مائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة وتنشط على السواحل الغربية وبارد ليلًا.

كما يسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، شديد البرودة ليلًا، دافئ نهارًا على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، بارد ليلًا.

وبالنسبة للأمطار، يتوقع تساقط أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة غربًا، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين وثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ومترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 20 13

الإسكندرية 19 13

وادى النطرون 20 14

طنطا 20 12

شبين الكوم 20 13

دمنهور 19 13

بلطيم 20 14

مطروح 18 12

السلوم 18 12

سيوة 19 09

بورسعيد 20 15

دمياط 19 14

الزقازيق 20 13

المنصورة 20 12

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 12

العريش 20 12

رفح 20 12

راس سدر 21 12

نخل 19 04

نويبع 24 18

طابا 18 11

كاترين 20 05

الطور 22 13

شرم الشيخ 25 15

الغردقة 25 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 21 10

بنى سويف 21 10

المنيا 22 08

أسيوط 22 09

سوهاج 23 10

قنا 25 10

الأقصر 26 11

أسوان 27 12

إدفو 27 12

أبو سمبل 26 12

الوادي الجديد 26 08

الشلاتين 28 18

أبو رماد 27 18
حلايب 26 19
راس حدربه 27 19

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