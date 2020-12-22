7 آلاف و860 إصابة جديدة بفيروس كورونا في التشيك

أعلنت وزارة الصحة في التشيك عن تسجيل 7 آلاف و860 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في البلاد، أمس الإثنين.وذكر راديو "براج الدولي" اليوم الثلاثاء، أن الأرقام المسجلة، أمس الإثنين، تعد أعلى نسبة حالات إيجابية تشهدها البلاد منذ 11 من نوفمبر الماضي؛ إذ بلغت 30 بالمائة من إجمالي التحاليل التي أجريت.وكانت نسبة الحالات الإيجابية في البلاد انخفضت نهاية الشهر الماضي إلى 16 بالمائة فقط.