الاستعانة بالطب الوقائي لتعقيم محكمة العباسية

أصدر رئيس محكمة شمال المستشار محسن دردير، اليوم الثلاثاء، تعليمات مشددة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والاستعانة بالطب الوقائي لتعقيم المحكمة.وكلف رئيس المحكمة بإخطار الطب الوقائي لتعقيم المحكمة أولًا بأول، كما شدد على حرص المحكمة على تطبيق تعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتنبيه على مرتادي المحكمة من المتقاضين والمحامين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.كان المستشار عبده عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، قد أصدر قرارًا بتنظيم عمل الدوائر الجنائية خلال أدوار الانعقاد، بالحضور لمدة 3 أيام مع حضور جلسة صدور الأحكام إذا خالفت الجلسة أيام الحضور، وتكليف المكتب الفني بتأجيل القضايا المنظورة أيام الانعقاد بالتنسيق مع الدائرة المختصة، وذلك تماشيًا مع المستجدات الراهنة، ومواكبة توجه الدولة بمراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنعًا للتجمعات وحرصًا على سلامة القضاة ومعاونيهم والمحامين والمتقاضين وحفاظًا على كل المترددين على المحاكم.